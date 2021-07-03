Писатель Гончарук назвал русскоязычных авторов на Украине «рудиментом совка»

Киев, 3 июля. Многие писатели из Украины продолжают создавать свои произведения на русском языке, сообщил создатель киевского издательства «Люта справа» Андрей Гончарук в интервью журналистам.

По словам писателя, украинские авторы продолжают творить на русском, поскольку это «рудимент совка». Его особенно трудно преодолеть, когда человеку за 40 лет, и он все время создавал произведения на другом языке.

«Они талантливые, но культурно вредные. Говорю им: «Вы пишете на русском. Первую книгу я вам переведу. А вторую — уже сами». Такая мягкая украинизация», — отметил Гончарук.

Однако он признал тот факт, что некоторые его авторы будет публиковать свои материалы на русском языке. Если киевские писатели будут иметь успех в России, то это принесет большую пользу украинской культуре. Но это станет возможным только после урегулирования ситуации вокруг Донбасса и Крыма. В то же время украинская книга не может достойно конкурировать с российской, поэтому сейчас у местных авторов больше возможностей.

«После 2014 года с украинского рынка ушли российские издательства. Это развязало нам руки», — заключил эксперт.

Киевские власти ужесточили правила использования украинского языка. Теперь все государственные служащие будут обязаны проходить специальное тестирование.