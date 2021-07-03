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В МИД РФ заявили об уклонении Токио от диалога с Москвой в сфере безопасности

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:48
Армия
В МИД РФ заявили об уклонении Токио от диалога с Москвой в сфере безопасности
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 3 июля. Власти Японии уклоняются от конструктивного диалога с Россией в сфере безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Москва рассматривает учения ВС Японии и США «Восточный щит» сквозь призму обеспечения безопасности своих дальневосточных границ. Она также отметила, что своими действиями Токио наглядно демонстрирует, на что конкретно нацелены действия японских властей в военной сфере.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что концепция «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» на самом деле направлена на одну задачу — обеспечение узкоблоковых интересов военного альянса Японии и Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что заявление президента России Владимира Путина во время прямой линии встревожило жителей Японии. В нем глава государства отметил, что РФ не станет терпеть провокации около своих границ и не будет отказываться от военных методов для защиты Крыма.

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захарова мид рф восточный щит
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