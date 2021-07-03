Запуск национальной системы прослеживаемости товаров отложили в России

Москва, 3 июля. Федеральная налоговая служба перенесла запуск нового мониторинга товаров на неопределенный срок.

ФНС планировала осуществить запуск государственной системы прослеживаемости товаров 1 июля, однако в ведомстве решили приостановить процесс. Представители службы объясняют решение неготовностью правительственных постановлений по системе.

Данный механизм в настоящее время работает в тестовом режиме. Система предполагает учреждение обязанности передавать налоговикам ряд документов в случае осуществления торговой деятельности и импортных операций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Нововведения должны коснуться продавцов различной бытовой техники, детских кресел, а также бульдозеров и автомобильных погрузчиков. Мониторинг должен помочь налоговой контролировать передвижение продукции от границы до розничных игроков и облегчить выявление контрафактных товаров.

Служба также занимается сейчас созданием нового режима налогообложения, который будет функционировать для представителей малого бизнеса, а также микропредпринимателей.