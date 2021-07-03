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Морские львы заполонили улицы аргентинского города
Общество
Морские львы заполонили улицы аргентинского города

Десятки морских львов разгуливают по улицам города Мар-дель-Плата в Аргентине. Животные вышли на берег во время прилива. Они лежат на тротуарах, селятся в портовых сооружениях, безбоязненно отдыхают и загорают, не обращая внимания на жителей города.

Аргентинцы даже разгоняют млекопитающих, чтобы освободить территорию возле своих рабочих зон. Ластоногие уходят неохотно, судя по всему им вполне комфортно в присутствии людей.

«Поскольку был юго-восточный шторм, поднялся прилив, и морские львы пришли сюда в поисках укрытия и лучшего места для отдыха. Ежедневно мы видим от 70 до 120 животных. Так продолжается уже около месяца», — рассказал президент Аргентинского фонда фауны Хуан Лоренцани.

По сообщениям специалистов, животные ищут новые места, чтобы спрятаться от ветра и холода. Во время пандемии в районе резко сократился объем рыбного промысла, что также сделало прибрежный город более привлекательным для морских львов.

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