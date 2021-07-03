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Политолог Дугин назвал провокацию с эсминцем Defender политическим инструментом США
Политика
Политолог Дугин назвал провокацию с эсминцем Defender политическим инструментом США
dugin.ru  /  Официальный сайт Александра Дугина

Москва, 3 июля. Провокация с британским эсминцем Defender в прибрежной зоне Крыма является геополитическим инструментом США. Об этом заявил российский политолог Александр Дугин.

Эксперт напомнил, что президент США Джозеф Байден перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным обещал «осадить» коллегу. Однако переговоры пошли не по плану Белого дома. По этой причине в Вашингтоне разработали новую стратегию.

Американцы думали, что смогут оказать влияние на Москву провокацией с британским Defender. Корабль, который нарушил границы России, должен был заставить «трепетать». Однако очередные действия Вашингтона руками британцев не принесли ожидаемого результата. Дугин отметил, что Британия и США остались в проигрыше благодаря этой ситуации.

«Кажется, что нулевой результат, патовая ситуация. Но все же Москва в выигрыше. Чем больше мы настаиваем на реализме и суверенитете и чем дольше нас не останавливают в этом — брань, угрозы и недейственные санкции не в счет — тем больше мы побеждаем», — считает политолог.

Ранее Владимир Путин назвал инцидент с британским эсминцем очередной провокацией Великобритании и США. По его словам, американский самолет-разведчик следил за ситуацией в Черноморском регионе.

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россия сша дугин defender
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