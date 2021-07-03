Агрессивному пассажиру рейса Адлер — Красноярск отказали в перелете

Краснодар, 3 июля. Пассажир рейса лоукостера "Победа" Сочи — Красноярск не смог вылететь из аэропорта. Его сняли с самолета из-за агрессивного поведения.

Инцидент произошел в аэропорту во время проверки ручной клади. Ранее СМИ сообщали, что сумка пассажира не поместилась в калибратор, поэтому ему отказали в перелете.

Однако представитель авиакомпании объяснила, что дело не в сумке, а в агрессивном поведении мужчины, который не разрешил сделать фото его ручной клади и устроил скандал. В итоге его 13-летняя дочь полетела без отца.

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