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Агрессивному пассажиру рейса Адлер — Красноярск отказали в перелете
Происшествия
Агрессивному пассажиру рейса Адлер — Красноярск отказали в перелете
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Краснодар, 3 июля. Пассажир рейса лоукостера "Победа" Сочи — Красноярск не смог вылететь из аэропорта. Его сняли с самолета из-за агрессивного поведения.

Инцидент произошел в аэропорту во время проверки ручной клади. Ранее СМИ сообщали, что сумка пассажира не поместилась в калибратор, поэтому ему отказали в перелете.

Однако представитель авиакомпании объяснила, что дело не в сумке, а в агрессивном поведении мужчины, который не разрешил сделать фото его ручной клади и устроил скандал. В итоге его 13-летняя дочь полетела без отца.

Звезду супергеройского сериала сняли с рейса из-за скандала с женой, сообщал сайт 360tv.ru. Пьяного актера Стивена Амелла насильно вывели из самолета в аэропорту Техаса

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