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Ирак собирается провести первую за год очную встречу ОПЕК
Экономика
Ирак собирается провести первую за год очную встречу ОПЕК
opec.org

Доха, 3 июля. Первая за год очная встреча стран ОПЕК может состояться 30 сентября в Багдаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство нефти Ирака.

В министерстве подтвердили, что участники ОПЕК согласились на предложенную дату. Также была достигнута договоренность о проведении праздничных мероприятий, приуроченных 60-летию со дня основания организации.

ОПЕК была основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции экспортеров в Багдаде. Основателями организации являются Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. На сегодняшний день в состав ОПЕК входят 13 государств. Празднование юбилея ОПЕК было отложено в прошлом году из-за пандемии.

Накануне министры стран, входящих в ОПЕК+, не смогли найти компромисс по уровню нефтедобычи из-за позиции ОАЭ. В связи с этим было принято решение о продлении переговоров.

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