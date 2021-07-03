Студенты из Владивостока создали протез ноги с нейросетью

Владивосток, 3 июля. Учащиеся Дальневосточного федерального университета использовали нейросеть для создания протеза ноги, который способен подстраиваться под пациента и учиться ходить.

Существующие модели протезов ног помогают человеку передвигаться, однако в них не предусмотрена возможность изменения угла поднятия стопы. Студенты Центра проектной деятельности (ЦПД) Дальневосточного федерального университета во Владивостоке пересмотрели механизм и сумели исправить этот недостаток.

Студенты прикрепили к здоровой ноге систему датчиков, собирающую данные о движении и положении конечности. Эту информацию использовали для обучения нейросети. Разработанный студентами из Владивостока искусственный интеллект способен «научить» протез ноги ходить, сообщает РИА Новости.

Российские медики ранее впервые заменили протез клапана сердца через яремную вену. Пациент страдал недостаточностью трикуспидального клапана от врожденного порока сердца, риск смерти при такой операции оценивался как высокий, однако екатеринбургским врачам удалось спасти и вылечить мужчину.