Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 17:16
17:16
Общество
Зрители матча Швейцария-Испания поделились эмоциями от игры
17:08
Общество
МВД России разъяснило порядок выезда иностранных футбольных фанатов из страны
17:07
Наука
Созданный в США робот-таракан поможет выявлять утечки газа и искать людей
17:01
Армия
Жители Болгарии пришли в ярость из-за «опасных игр» НАТО в Черном море
17:01
Весь мир
В Техасе помощник шерифа убил мужчину, который угрожал покончить с собой
16:54
Политика
Игорь Додон заявил о зависимости Майи Санду от западных кураторов
16:46
Общество
Морские львы заполонили улицы аргентинского города
16:45
Общество
Сообщения об отрицательном результате ПЦР-теста будут приходить москвичам на смартфоны
16:45
Спорт
«Крылья Советов» пригласили на просмотр «русского Лукаку»
16:43
Общество
Собянин раскрыл мощности пунктов вакцинации от COVID-19 для иностранцев в Москве
Все новости

Студенты из Владивостока создали протез ноги с нейросетью

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:19
Хорошие новости России
Студенты из Владивостока создали протез ноги с нейросетью
pixabay.com

Владивосток, 3 июля. Учащиеся Дальневосточного федерального университета использовали нейросеть для создания протеза ноги, который способен подстраиваться под пациента и учиться ходить.

Существующие модели протезов ног помогают человеку передвигаться, однако в них не предусмотрена возможность изменения угла поднятия стопы. Студенты Центра проектной деятельности (ЦПД) Дальневосточного федерального университета во Владивостоке пересмотрели механизм и сумели исправить этот недостаток.

Студенты прикрепили к здоровой ноге систему датчиков, собирающую данные о движении и положении конечности. Эту информацию использовали для обучения нейросети. Разработанный студентами из Владивостока искусственный интеллект способен «научить» протез ноги ходить, сообщает РИА Новости.

Российские медики ранее впервые заменили протез клапана сердца через яремную вену. Пациент страдал недостаточностью трикуспидального клапана от врожденного порока сердца, риск смерти при такой операции оценивался как высокий, однако екатеринбургским врачам удалось спасти и вылечить мужчину.

Вернуться назад

Все новости / Хорошие новости России / Студенты из Владивостока создали протез ноги с нейросетью
нейросеть хорошие новости россии протез ноги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru