Россия разместит на Камчатке передовые истребители Су-35 для защиты Севморпути

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Бельгия

Истребитель F-16 бельгийских ВВС врезался в здание

На авиабазе Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Леэварден утром 1 июля произошел инцидент с истребителем General Dynamics F-16 Fighting Falcon ВВС Бельгии.

После запуска двигателя самолет самопроизвольно начал движение и быстро набирал скорость.

????????????????A Belgian Air Force F-16 fighter crashed into a building during takeoff from Leeuwarden Royal Netherlands Air Force.



During acceleration along the runway, a technical malfunction occurred, the pilot ejected.

#Netherlands/#Belgium pic.twitter.com/6T0JzrXhW9 — The RAGEX - MILITARY????- War (@War_Ragex) July 1, 2021

В итоге летчику пришлось катапультироваться, а F-16 врезался в техническое здание на территории авиабазы. Пострадали два человека: летчик, сломавший при приземлении ногу, и техник.

Причина происшествия пока не установлена.

Германия

Германия заказала пять патрульных самолетов P-8A Poseidon

Немецкий Бундесвер официально сообщил о размещении заказа на приобретение пяти морских патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon для авиации ВМС Германии.

Министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 30 июня подписала письмо-предложение и акцепт на пять самолетов. Одним из следующих шагов является оформление фактического контракта на сумму около 1,1 млрд евро.

Welcome to the #P8 family, Germany! They will become the eighth country to operate the world's most capable maritime surveillance aircraft, the P-8A Poseidon.



Release: https://t.co/jK3EswgcJX pic.twitter.com/q2JGcZLNiD — Boeing Defense (@BoeingDefense) June 30, 2021

Компания Boeing недавно подписала соглашения с ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH и Lufthansa Technik о сотрудничестве в области системной интеграции, обучения и технической поддержки готовности самолетов.

Германия стала восьмым заказчиком этой модели наряду с США, Австралией, Индией, Великобританией, Норвегией, Южной Кореей и Новой Зеландией. В настоящее время во всем мире эксплуатируется более 130 «Посейдонов».

Израиль

В Израиле завершились учения с участием F-35

Во вторник, 29 июня, на юге Израиля завершились совместные учения ВВС Израиля, Королевских ВВС Великобритании и Корпуса морской пехоты США Tri-Lightning 2 с участием истребителей F-35 трех стран.

Во время их проведения были отработаны различные сценарии, включая воздушные бои, удары с воздуха, борьбу с зенитными угрозами и другие действия на территории противника.

Today concludes the "Tri-Lightning 2" F-35I (Adir) joint exercise between @IAFsite, @USMC & the @RoyalAirForce in southern Israel.



The forces drilled air-to-air combat, avoidance maneuvering of advanced surface-to-air threats & targeted strikes.

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Целью учений являлось укрепление регионального стратегического сотрудничества и расширение взаимодействия с международным сообществом истребителей пятого поколения.

Командующий Военно-воздушных сил Израиля генерал-майор Амикам Норкин заявил:

«Сотрудничество с Соединенными Штатами и Великобританией позволяет ВВС укрепить свои возможности и повысить свою оперативную готовность к борьбе с широким спектром угроз».

Китай

Размещение истребителей J-20 на стратегических направлениях

Китай планирует развернуть четыре авиационные бригады со 150 истребителями-невидимками J-20 на двух авиабазах во Внутренней Монголии и Хэбэе, а также в командованиях Восточного и Северного театра военных действий НОАК. Об этом сообщил военный источник.

China deploys J-20 stealth fighter jets to units monitoring Taiwan Strait https://t.co/OBJbA9BtM6 — SCMP News (@SCMPNews) June 26, 2021

По его словам, «Китай ускорит развертывание модернизированной версии J-20C, чтобы иметь одну или две бригады в каждом командовании театра военных действий для защиты пяти стратегических направлений в следующие пять лет».

«Поскольку одной бригаде необходимо не менее 36 самолетов, это означает, что в будущем ВВС НОАК потребуется более 300 самолетов J-20. Но прогресс будет зависеть от поставки двигателя китайского производства WS-10C и последней разработки WS-15, созданного специально для J-20», — заявил источник.

Россия

Первое применение комплекса «Электронный полигон»

Летчики объединенной российской военной авиабазы Кант в Киргизии впервые выполнили учебно-боевые задачи с применением нового комплекса «Электронный полигон».

Экипажи штурмовиков Су-25 в ходе учебных вылетов отработали бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет с использованием этого комплекса.

Российские летчики в Киргизии получили “Электронный полигон” https://t.co/39OWD2B2ga — topnewsrussia.ru (@TopNewsRussiaa) June 2, 2021

Новое оборудование, предназначенное для создания мишенной обстановки и оценки результатов боевого применения, позволило каждому экипажу выполнить около 10 заходов на цель в рамках одного вылета.

Летчики отработали комплексное применение авиационных средств поражения по различным типам целей в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки, при этом время на выполнение учебно-боевых задач сократилось почти в два раза.

На полуострове Камчатка разместят истребители Су-35

Принято принципиальное решение разместить на полуострове новейшие российские многоцелевые истребители Су-35.

Их задачей станет защита и патрулирование северо-востока страны, включая Берингов пролив и заполярные области. Машины присоединятся к уже базирующимся на Камчатке перехватчикам МиГ-31.

«Известия»: на Камчатке разместят маневренные Су-35



Новые истребители будут патрулировать Севморпуть и регионы базирования стратегических ядерных сил флота https://t.co/K8DaieknVV — Business FM (@Radio_BFM) June 29, 2021

Су-35 — самый современный из серийных отечественных боевых самолетов. Он способен не только вести воздушный бой, но и с высокой точностью поражать наземные и морские цели.

Эксперты отмечают, что усиление прикрытия Камчатки связано с поступлением туда новейших атомных подводных лодок, а также с защитой Северного морского пути и подступов к нему.

США

ВВС США испытали новые системы навигации для подвесного контейнера AgilePod

Командование материально-технического обеспечения ВВС США в сотрудничестве с ВМС страны объявило об успешной демонстрации новой системы навигации на базе открытой архитектуры.

Было проведено шесть тестовых полетов, в ходе которых новые системы были скоммутированы внутри подвесных контейнеров AgilePod на борту учебно-тренировочного самолета T-38.

.@HQ_AFMC took steps to employ new and different Precision, Navigation and Timing (PNT) concept of operations with 6 successful Agilepod Phase I sorties and fit-tested the configuration on a T-38 Talon at Holloman AFB, New Mexico.https://t.co/xQAYiy4Asb pic.twitter.com/AcIR5Ttwgy — U.S. Air Force (@usairforce) June 30, 2021

ВВС ранее экспериментировали с AgilePod на борту БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, самолетов U-2S, DC-3 и Textron Scorpion.

Новая навигационная система устойчива к глушению сигнала GPS, поскольку основана на технологиях визуальной, радиочастотной и магнитной навигации. На проект было направлено 204,7 млн долларов.

Испытания искусственного интеллекта Skyborg

Военно-воздушные силы США провели летные испытания искусственного интеллекта Skyborg на борту тактического беспилотного летательного аппарата MQ-20 Avenger.

The Skyborg team conducted a two hours and thirty minutes flight test on June 24 of the Skyborg autonomy core system (ACS) aboard a General Atomics MQ-20 Avenger tactical unmanned vehicle during the Orange Flag 21-2 Large Force Test Event at Edwards AFB, California. pic.twitter.com/4yQ7vu4b9c — International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 1, 2021

ВВС США сосредоточены на внедрении открытой модульной системы, которая может автономно управлять самолетом. Испытания продолжительностью 2 часа 30 минут были проведены во время мероприятия Orange Flag на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Украина

«Мотор Cич» поставит 14 двигателей для турецкого вертолета

Турецкая компания Turksih Aerospace Industries 29 июня подписала контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого вертолета ATAK-II.

Motor Sich announced that it will supply #Turkey with 14 engines, which will be equipped with ATAK-II (T129) attack helicopters. Representatives of the TAI confirmed the agreement with the #Ukrainian side.

Will it make more misunderstandings between #Russia and #Turkey? pic.twitter.com/rTGTzeXPp9 — HSIA-House for Strategic & International Affairs (@HSIAPak) July 2, 2021

Разработка нового тяжелого боевого вертолета ATAK-II была начата в 2019 году. Первый свой полет он должен совершить в течение пяти лет после подписания контракта или в начале 2024 года.

Франция

Компания Airbus провела полеты вооруженной версии разведывательного самолета C-295

Airbus Defence & Space провела испытательный полет новой версии разведывательного самолета C-295, оснащенного высокоточным вооружением: восемью ракетами Roketsan L-UMTAS и двумя муляжами бомб Mk 82 с лазерным наведением, расположенными на четырех точках подвески.

Airbus flies Armed ISR version of C295. Airbus Defence & Space has test-flown a new armed intelligence, surveillance and reconnaissance version of its C295 transport carrying a mix of precision-guided weapons. #Airbus #weapons #Dragon pic.twitter.com/jb2CkZugg3 — julio / Caronte (@jmscaronte) July 1, 2021

Ранее Airbus подписала соглашения с французской компанией Alkan, немецкой Rheinmetall Defence, испанскими Equipaer, Escribano и Expal, а также с американскими Nobles Worldwide и US Ordnance для работы над проектом.

Швейцария

Теперь официально: Швейцария выбрала F-35

Швейцария купит 36 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A. Об этом заявила министр обороны страны Виола Амхерд, добавив, что самолет дешевле, а производитель предлагает более качественное обслуживание и сотрудничество.

«F-35A особенно хорошо показал себя по трем основным критериям: эффективность, поддержка продукта и сотрудничество. F-35A также оказался явным победителем при сравнении затрат», — сказала Амхерд.

@swissinfo Swiss Government Sets Sights on F-35A Fighter Jet Fleet



Switzerland looks set to choose the US option over European competitors following months of intense lobbying. Keystone / Giuseppe Lami

The Swiss government https://t.co/PIJiHedv70 — SwissEcoblog (@SwissEcoblog) July 2, 2021

Общая стоимость всего контракта на покупку F-35, который состоит из самих истребителей и операционных расходов в течение 30 лет, равна около 16 млрд долларов США.

Самолеты обойдутся Швейцарии в 5,068 млрд франков, что укладывается в сумму 6 млрд франков, которую одобрили граждане страны на референдуме об обновлении самолетов местных ВВС.

F-35 победил Eurofighter от Airbus, Rafale от французской Dassault и F/A-18 Super Hornet от Boeing.

Эстония

Военные учения

С 29 по 30 июня в Балтийском регионе прошли учения ВВС Ramstein Alloy. В них участвуют Эстония (принимающая сторона), Германия, Испания, Италия, Польша, нейтральная Финляндия и Турция.

The Finnish Air Force will take part in the second #RamsteinAlloy exercise of 2021 with two F/A-18s on 29‒30 June 2021. The exercise, organised three times a year, enhances #interoperability with partners in the Baltic Sea region. #ilmavoimat https://t.co/cj1NHBLGgR — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) June 28, 2021

Привлечено более 20 самолетов, в том числе истребители F-35 из состава миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО.

Примечательно, что со стороны Турции на данном учении в регионе впервые задействован самолет ДРЛОиУ E-7A Peace Eagle.

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