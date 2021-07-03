СК проводит проверку по факту гибели журналистки в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 3 июля. Правоохранители прибыли в район ущелья Адыр-Суу, где погибла женщина. По факту смерти ставропольской журналистки назначена проверка.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, следователи допрашивают очевидцев трагедии.

Погибшая работала в ОМВД города Ессентуки, не являясь сотрудницей полиции. В Кабардино-Балкарии она была по делам, не связанным с работой. Женщина сидела внутри автомобиля, который поднимался вверх на фуникулере. Внезапно автомобиль пришел в движение и сорвался вниз. От падания в ущелье водитель получила смертельные травмы.