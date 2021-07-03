Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 17:16
17:16
Общество
Зрители матча Швейцария-Испания поделились эмоциями от игры
17:08
Общество
МВД России разъяснило порядок выезда иностранных футбольных фанатов из страны
17:07
Наука
Созданный в США робот-таракан поможет выявлять утечки газа и искать людей
17:01
Армия
Жители Болгарии пришли в ярость из-за «опасных игр» НАТО в Черном море
17:01
Весь мир
В Техасе помощник шерифа убил мужчину, который угрожал покончить с собой
16:54
Политика
Игорь Додон заявил о зависимости Майи Санду от западных кураторов
16:46
Общество
Морские львы заполонили улицы аргентинского города
16:45
Общество
Сообщения об отрицательном результате ПЦР-теста будут приходить москвичам на смартфоны
16:45
Спорт
«Крылья Советов» пригласили на просмотр «русского Лукаку»
16:43
Общество
Собянин раскрыл мощности пунктов вакцинации от COVID-19 для иностранцев в Москве
Все новости

СК проводит проверку по факту гибели журналистки в Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:25
Происшествия
СК проводит проверку по факту гибели журналистки в Кабардино-Балкарии
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Peter Price

Нальчик, 3 июля. Правоохранители прибыли в район ущелья Адыр-Суу, где погибла женщина. По факту смерти ставропольской журналистки назначена проверка.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, следователи допрашивают очевидцев трагедии.

Погибшая работала в ОМВД города Ессентуки, не являясь сотрудницей полиции. В Кабардино-Балкарии она была по делам, не связанным с работой. Женщина сидела внутри автомобиля, который поднимался вверх на фуникулере. Внезапно автомобиль пришел в движение и сорвался вниз. От падания в ущелье водитель получила смертельные травмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК проводит проверку по факту гибели журналистки в Кабардино-Балкарии
смерть машина ущелье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru