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Марин Ле Пен покинула пост председателя «Национального объединения»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:14
Политика
Марин Ле Пен покинула пост председателя «Национального объединения»
twitter.com  /  @MLP_officiel

Перпиньян, 3 июля. Французский политик Марин Ле Пен покинула пост руководителя партии «Национальное объединение». Соответствующее заявление прозвучало на партийном собрании в Перпиньяне.

По словам представителей политической силы, уход Марин Ле Пен — это специальный стратегический ход для подготовки к предстоящим президентским выборам, которые состоятся в 2022 году. На партийном съезде будет решаться вопрос, кто возглавит «Национальное объединение» вместо Ле Пен.

Стоит отметить, что Марин Ле Пен занимала пост председателя партии с начала 2011 года.

Как стало известно ранее, во Франции состоялся второй тур региональных выборов. Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» проиграла голосование.

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Марин Ле Пен франция национальное объединение
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