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Погибшая в Кабардино-Балкарии журналистка приехала на фуникулер одна

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:14
Происшествия
Погибшая в Кабардино-Балкарии журналистка приехала на фуникулер одна
Федеральное агентство новостей

Нальчик, 3 июля. Источник ФАН в экстренных службах сообщает, что на место трагедии погибшая приехала одна. Тело журналистки отправили на экспертизу в морг для установления причины смерти.

Автомобиль сорвался с фуникулера и упал в ущелье Адыр-Суу. В салоне находилась известная в Ставропольском крае журналистка Наталья М. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. По факту гибели человека Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что погибшая приехала из Ставрополя в Кабардино-Балкарию с еще одним человеком. Попутчик вышел перед тем, как автомобиль погрузили на фуникулер. Во время транспортировки машина скатилась с платформы.

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смерть автомобиль кабардино балкария
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