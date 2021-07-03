Погибшая в Кабардино-Балкарии журналистка приехала на фуникулер одна

Нальчик, 3 июля. Источник ФАН в экстренных службах сообщает, что на место трагедии погибшая приехала одна. Тело журналистки отправили на экспертизу в морг для установления причины смерти.

Автомобиль сорвался с фуникулера и упал в ущелье Адыр-Суу. В салоне находилась известная в Ставропольском крае журналистка Наталья М. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. По факту гибели человека Следственный комитет начал проверку.

Ранее сообщалось, что погибшая приехала из Ставрополя в Кабардино-Балкарию с еще одним человеком. Попутчик вышел перед тем, как автомобиль погрузили на фуникулер. Во время транспортировки машина скатилась с платформы.