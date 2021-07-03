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У погибшей в Кабардино-Балкарии журналистки остались двое детей

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:18
Происшествия
У погибшей в Кабардино-Балкарии журналистки остались двое детей
wikipedia.org  /  Jiří Komárek / CC BY-SA 4.0

Нальчик, 3 июля. Без матери остались двое совершеннолетних детей. Известная в Ставропольском крае журналистка Наталья М. погибла при падении автомобиля с фуникулера в ущелье Адыр-Суу.

Сыну погибшей 18 лет и 24 года дочери. С мужем Наталья М. находилась в разводе, сообщил источник из окружения журналистки.

Женщина путешествовала по Кабардино-Балкарии с еще одним человеком. Он вышел перед тем, как машину погрузили на фуникулер. Во время транспортировки автомобиль начал движение и скатился с платформы в пропасть. От полученных травм водитель погибла на месте происшествия.

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