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Диетолог дал советы по покупке малины
Общество
Диетолог дал советы по покупке малины
Федеральное агентство новостей  /  Эльзара Меметова

Москва, 3 июля. Правила выбора малины в магазине или на рынке перечислила врач-диетолог Ольга Кораблева. Она отметила, что следует покупать сухую ягоду.

Малина, которая дала сок, быстрее потеряет свои вкусовые качества. Именно поэтому ягоды нужно мыть непосредственно перед употреблением. Также важен аромат. Чем он сильнее выражен, тем слаще малина, рассказала Кораблева в комментарии РИА Новости.

Не стоит покупать ягоды в контейнере. Упаковка должна пропускать воздух. Нельзя покупать плесневую малину. Даже в случае термической обработки вкус домашней заготовки будет испорчен, предупредила специалист.

Малина является хорошим продуктом для профилактики инсультов и инфарктов, считает диетолог Юлия Чехонина. Содержащаяся в ягоде салициловая кислота снижает вязкость крови.

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