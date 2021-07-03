Актриса Любовь Толкалина объяснила, зачем выставляет фото без одежды

Москва, 3 июля. Актриса театра и кино Любовь Толкалина призналась, что с помощью голых снимков проводит чистку соцсетей. Оказалось, что звезда блокирует всех, кто оставляет гневные комментарии.

В последнее время артистка частно стала публиковать в Instagram-аккаунте снимки в стиле Ню. Подписчики сначала восхищались смелостью и красотой 43-летней Толкалиной, но с каждым новым кадром их мнение постепенно менялось. В комментариях не раз отмечали, что обнаженные фото совсем не нужны прославленной актрисе, ведь так внимание и популярность зарабатывают только сомнительные звезды шоу-бизнеса.

Сама же Толкалина никогда не отвечала на критику. Однако на днях решила все-таки объяснить, почему не стесняется выставлять напоказ свое голое тело. Звезда заявила, что снимки в стиле Ню — лучший способ «уборки в соцсетях». По словам артистки, подписчики, оставляющие гневные комментарии под подобными фото не любят и не ценят ее.

«Если тебя любят, то примут любого и порадуются. А если тебя не любят, то ты никогда не будешь хорош, что бы не делал, как бы не старался», — заявила Толкалина.

Однако даже такое объяснение не изменило ситуацию. Кажется не многих испугала возможность оказаться в «бане», потому что на актрису в комментариях обрушилась волна критики.

«Такой подход не для миллионной аудитории. Тогда закрывайте аккаунт, чтобы общаться только со своими людьми!»; «Пусть вашей красотой голожопой любуется любимый, но не весь интернет!»; «Очень вы мне нравились. Но теперь ухожу с вашей страницы. Мерзко», — высказались фолловеры.

Толкалина уже не в первый раз провоцирует недовольство пользователей соцсетей. Не так давно актриса опубликовала смелый снимок, сделанный во время ее отдыха в деревне.