Бузова колко ответила раскритиковавшему ее выступление во МХАТе Михалкову

Москва, 3 июля. Известная российская телеведущая Ольга Бузова ответила режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал ее актерскую игру на сцене МХАТа.

Мэтр кино считает, что в театр нельзя пускать непрофессионалов. Он предложил сначала дать Ольге Бузовой работу билетера, а уж потом доверять ей что-то большее. Возмущенная поющая ведущая колко ответила Михалкову. Исполнительница хита «Мало половин» считает, что режиссер мог лично высказать свои претензии.

«Мною уважаемый обладатель премии «Оскар» позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти!» — написала Бузова в Instagram.

Звезда соцсетей напомнила, что участвовала вместе с его дочерью Надеждой Михалковой в шоу «Ледниковый период». Она добавила, что поддерживала наследницу режиссера и даже обменивалась с ней носками. По мнению «любимицы миллионов», стоило просто взять у дочери телефон и позвонить.

Слова Михалкова Бузова сочла «дешевым хайпом», который не нужен именитому постановщику. Звезда «Дома-2» пригласила его на спектакль «Чудесный грузин» в сентябре. Артистка добавила, что может встретиться с Михалковым в своей гримерке.

Ранее российский музыкант Виктор Салтыков заявил, что певицам вроде Ольги Бузовой не место на эстраде. Он считает, что светская львица — это «позор для страны».