Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 17:16
17:08
Общество
МВД России разъяснило порядок выезда иностранных футбольных фанатов из страны
17:07
Наука
Созданный в США робот-таракан поможет выявлять утечки газа и искать людей
17:01
Армия
Жители Болгарии пришли в ярость из-за «опасных игр» НАТО в Черном море
17:01
Весь мир
В Техасе помощник шерифа убил мужчину, который угрожал покончить с собой
16:54
Политика
Игорь Додон заявил о зависимости Майи Санду от западных кураторов
16:46
Общество
Морские львы заполонили улицы аргентинского города
16:45
Общество
Сообщения об отрицательном результате ПЦР-теста будут приходить москвичам на смартфоны
16:45
Спорт
«Крылья Советов» пригласили на просмотр «русского Лукаку»
16:43
Общество
Собянин раскрыл мощности пунктов вакцинации от COVID-19 для иностранцев в Москве
16:43
Происшествия
Пьяный подросток на ВАЗ устроил смертельное ДТП под Ростовом
Все новости

Бузова колко ответила раскритиковавшему ее выступление во МХАТе Михалкову
304
Шоу-бизнес
Бузова колко ответила раскритиковавшему ее выступление во МХАТе Михалкову
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @buzova86 / Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Москва, 3 июля. Известная российская телеведущая Ольга Бузова ответила режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал ее актерскую игру на сцене МХАТа.

Мэтр кино считает, что в театр нельзя пускать непрофессионалов. Он предложил сначала дать Ольге Бузовой работу билетера, а уж потом доверять ей что-то большее. Возмущенная поющая ведущая колко ответила Михалкову. Исполнительница хита «Мало половин» считает, что режиссер мог лично высказать свои претензии.

«Мною уважаемый обладатель премии «Оскар» позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти!» — написала Бузова в Instagram.

Звезда соцсетей напомнила, что участвовала вместе с его дочерью Надеждой Михалковой в шоу «Ледниковый период». Она добавила, что поддерживала наследницу режиссера и даже обменивалась с ней носками. По мнению «любимицы миллионов», стоило просто взять у дочери телефон и позвонить.

Слова Михалкова Бузова сочла «дешевым хайпом», который не нужен именитому постановщику. Звезда «Дома-2» пригласила его на спектакль «Чудесный грузин» в сентябре. Артистка добавила, что может встретиться с Михалковым в своей гримерке.

Ранее российский музыкант Виктор Салтыков заявил, что певицам вроде Ольги Бузовой не место на эстраде. Он считает, что светская львица — это «позор для страны».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бузова колко ответила раскритиковавшему ее выступление во МХАТе Михалкову
михалков бузова мхат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru