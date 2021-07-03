Контр-адмирал Захаров объяснил, как ВМФ РФ «даст по зубам» НАТО в Черном море

Москва, 3 июля. Черноморский флот РФ может сделать три шага, чтобы «приструнить» Североатлантический альянс в регионе, считает контр-адмирал Владимир Захаров.

Лондон не так давно провернул вблизи Крымского полуострова авантюру с эсминцем Королевского флота HMS Defender, который вторгся в российские территориальные воды. Чтобы выдворить из района британских моряков, которые отказывались сменить курс, корабль Пограничной службы ФСБ РФ применил палубное артиллерийское вооружение, сделав несколько предупредительных залпов. Кроме того, бомбардировщик Су-24М неподалеку от эсминца сбросил авиабомбы, что окончательно убедило британцев подчиниться требованиям российских пограничников.

Российские моряки в случае повторения провокации могут хорошенько «дать по зубам» иностранным «гостям» из НАТО, применив для этого таран, отметил контр-адмирал Владимир Захаров в беседе с изданием Газета.Ru. Он подчеркнул, что у Черноморского флота имеются корабли, которые отлично подойдут для подобных целей.

«У нас для этого, например, подойдет ракетный крейсер «Москва» — он может влупить тараном так, что мало никому не покажется. Кроме того, у нас есть гражданские суда, буксиры и так далее. То есть мы можем вытолкнуть, выпихнуть из наших территориальных вод», — сказал спикер.

Таран не будет считаться применением вооружения, однако если и подобные меры не приведут к желаемому результату, моряки могут использовать палубные артиллерийские установки для нанесения удара по нарушителю, объяснил Захаров. Однако при ведении огня будут выбираться те зоны корабля, где отсутствует личный состав, чтобы избежать жертв, уточнил контр-адмирал. Следующим же этапом станет уже полноценное боевое применение имеющегося арсенала, подчеркнул собеседник. Он отметил, что использование вооружения для России фактически является началом войны со всеми вытекающими из этого последствиями. Однако, добавил эксперт, в руководстве НАТО «дураков нет», поэтому до подобной ситуации дело едва ли может дойти.

Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский предупредил об угрозе новых антироссийских провокаций в Черноморском регионе. По его мнению, Запад едва ли остановится лишь на одной авантюре с британским эсминцем HMS Defender у берегов Крыма, так как задачей Запада является проверка российских вооруженных сил на прочность.

Кроме того, мнением об инциденте с кораблем ВМС Великобритании поделилась и политолог Наталия Елисеева, пишет «Царьград». Она также считает, что выпад в сторону России в Черном море является лишь началом крупной череды провокаций, направленных против Москвы.