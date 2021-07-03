Размещение ракет ВС США в Европе угрожает международной стратегической стабильности

Москва, 3 июля. Планы Вашингтона разместить ракеты в Европе и АТР несут угрозу для международной стратегической стабильности. Об этом говорится в Стратегии нацбезопасности РФ.

Последовательная политика Соединенных Штатов по выходу из международных документов в области контроля над вооружениями угрожает мировой стабильности. Об этом говорится в Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что, помимо этого, растет напряженность в зонах вооруженных конфликтов на территории Афганистана, в Северной Африке, странах Ближнего Востока и на Корейском полуострове. В документе также подчеркивается, что ослабление систем глобальной безопасности может спровоцировать распространение международного терроризма.

Ранее американские аналитики The National Interest пришли к выводу, что Украина может иметь непосредственное отношение к ракетному вооружению Северной Кореи. По их словам, специалисты из КНДР за последние годы добились ощутимых успехов в сфере разработки ракет.