Спасатели вызволили застрявших в устье реки Волхов рыбаков

Санкт-Петербург, 3 июля. Сотрудники МЧС спасли дрейфовавших на реке рыбаков. Из-за поломки мотора они оказались отрезаны от берега.

Инцидент произошел ночью. Три жителя Ленобласти отправились на рыбалку, но лодка сломалась в устье реки Волхов. Самостоятельно добраться до берега у них не получилось. Пришлось обратиться за помощью в экстренные службы.

Сотрудники МЧС выехали на место ЧП и благополучно доставили рыбаков на берег. В результате происшествия никто не пострадал. От помощи медиков граждане отказались.

Еще двух рыбаков спасли на Волге в Ивановской области, сообщал сайт 360tv.ru. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия.