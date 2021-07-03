Улетевшая в Африку Ольга Бузова ответила на оскорбления Влада Кадони

Москва, 3 июля. Певица Ольга Бузова ответила своему экс-коллеге по «Дому-2» Владу Кадони, который обвинил ее в лицемерии. Звезда считает, что на ее имени в очередной раз пытаются пропиариться.

Бузова сейчас находится в Африке, где проходят съемки нового проекта ТНТ. Пока артистка изучает флору и фауну на другом конце света, в ее адрес сыпется большое количество критики. Высказаться о телеведущей неожиданно решил и ее бывший коллега по скандальному реалити «Дом-2» Влад Кадони. Шоумен обиделся, что исполнительница хита «Мало половин» отписалась от него в Instagram. Это стало поводом для настоящих разборок — Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни и назвал ее «лицемеркой».

Телеведущую заявления экс-коллеги привели в недоумения. Она написала большой пост в Instagram-аккаунте, где ответила Кадони. По словам Бузовой, шоумен просто решил поднять себе популярность и ничего не придумал лучше, чем затеять с ней скандал.

«Лицемерка в чем? В том, что я отписалась? Теперь так измеряется лицемерие? Для меня лицемерие - это когда я лишь на секунду обернулась, а вы всей “группировкой” ножи мне в спину воткнули», — высказалась звезда «Дома-2».

Не забыла артистка ответить и режиссеру Никите Михалкову. Именитый деятель искусства недавно высказался об участии Бузовой в постановке МХАТа. Автор фильмов «Утомленные солнцем» и «12» в программе «Бесогон» подыскал для телеведущей более подходящие профессии — няня или билетерша.