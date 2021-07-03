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Борющийся за жизнь супруги Петр Чернышев напугал фанатов своим внешним видом

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:57
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Шоу-бизнес
Борющийся за жизнь супруги Петр Чернышев напугал фанатов своим внешним видом
instagram.com  /  @a_zavorotnyuk

Москва, 3 июля. Фигурист Петр Чернышев очень много работает, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда вот уже два года борется с раком мозга.

Проставленный спортсмен вместе с Татьяной Навкой представил новое ледовое шоу «Руслан и Людмила». Премьерный прокат состоялся в «Сочи Парке». Помимо самого Чернышева роли в сказке на льду исполняют чемпионки: Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова. После представления состоялась небольшая пресс-конференция, снимки с которой опубликовала в своем Instagram-аккаунте Навка.

Больше всего подписчиков фигуристки поразило фото Петра Чернышева. Спортсмен, судя по всему, сильно сдал на фоне болезни Заворотнюк. Многие обратили внимание на его изнуренный и осунувшийся вид. Зрители, которым посчастливилось побывать на шоу, отметили, что даже на льду Чернышев в образе Руслана выглядел очень уставшим.

Поклонники не сомневаются, что состояние фигуриста подкосила болезнь супруги. Лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня» обходится дорого. Актрисе провели уже несколько операций, она прошла курсы химиотерапии и даже попробовала экспериментальное лечение.

«Как Чернышев исхудал... и глаза, и лицо... понимаю — тяжело с больной супругой!»;

«Боже, на Петра Чернышева смотреть больно... выглядит очень вымотанным»;

«Петру, похоже. самому нужна помощь», — высказались в комментариях подписчики.

Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга вот уже два года. Ее состояние отражается на всей семье, старшая дочь артистки Анна столкнулась с затяжной депрессией.

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Все новости / Шоу-бизнес / Борющийся за жизнь супруги Петр Чернышев напугал фанатов своим внешним видом
здоровье онкология чернышов заворотнюк
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