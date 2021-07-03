СК Иркутска возбудил дело в отношении директора детдома, где детей насиловал подросток

Иркутск, 3 июля. Следователи возбудили два уголовных дела по итогам проверки в детдоме, где юношу подозревают в изнасиловании воспитанников.

По данным СК РФ, директор знала, что 12-летний воспитанник учреждения совершил противоправные действия, но не стала сообщать об этом в правоохранительные органы, при этом ею было организовано внутреннее служебное расследование.

В настоящее время директора детдома задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Со 2 июля женщина была отстранена от должности. Подозреваемый в изнасиловании подросток находится на обследовании.

Следователи организовали проверку после получения информации о сексуальном насилии в детдоме, где жертвами школьника были дети в возрасте трех-пяти лет.