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СК Иркутска возбудил дело в отношении директора детдома, где детей насиловал подросток

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:59
Происшествия
СК Иркутска возбудил дело в отношении директора детдома, где детей насиловал подросток
mvd.ru

Иркутск, 3 июля. Следователи возбудили два уголовных дела по итогам проверки в детдоме, где юношу подозревают в изнасиловании воспитанников.

По данным СК РФ, директор знала, что 12-летний воспитанник учреждения совершил противоправные действия, но не стала сообщать об этом в правоохранительные органы, при этом ею было организовано внутреннее служебное расследование.

В настоящее время директора детдома задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Со 2 июля женщина была отстранена от должности. Подозреваемый в изнасиловании подросток находится на обследовании.

Следователи организовали проверку после получения информации о сексуальном насилии в детдоме, где жертвами школьника были дети в возрасте трех-пяти лет.

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