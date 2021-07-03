Финансист рассказала о подводных камнях рынка недвижимости

Москва, 3 июля. Эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова оценила выгоды вложений в жилье в России.

Инвестировать на рынке недвижимости не всегда прибыльно и может быть порой достаточно трудоемким занятием, считает специалист Юлия Кузнецова.

Арендодательство не всегда может восполнить денежные траты на покупку недвижимости, так как средний доход от сдачи жилья в наем приносит порядка 7% годовых. Помимо этого, пишет «АиФ», рантье требуется вложиться в ремонт, найти арендатора и решить вопрос с коммунальными услугами.

Сейчас ситуация в сегменте усложняется тем, что многие жители крупных мегаполисов возвращаются в родные края и работают в дистанционном формате, а некоторые граждане приобрели собственные квартиры, воспользовавшись услугами льготной ипотеки. По этой причине количество потенциальных съемщиков уменьшается.

Кузнецова ожидает охлаждения рынка и падения цен на недвижимость в течение нескольких лет. Она считает, что тенденция затронет как премиум-класс жилья, так и экономные варианты.

Партнер агентства Savills в России Ирина Мошева перечислила страны, в недвижимость которых активно инвестируют многие отечественные резиденты.