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Финансист рассказала о подводных камнях рынка недвижимости

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:54
Экономика
Финансист рассказала о подводных камнях рынка недвижимости
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 июля. Эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова оценила выгоды вложений в жилье в России.

Инвестировать на рынке недвижимости не всегда прибыльно и может быть порой достаточно трудоемким занятием, считает специалист Юлия Кузнецова.

Арендодательство не всегда может восполнить денежные траты на покупку недвижимости, так как средний доход от сдачи жилья в наем приносит порядка 7% годовых. Помимо этого, пишет «АиФ», рантье требуется вложиться в ремонт, найти арендатора и решить вопрос с коммунальными услугами.

Сейчас ситуация в сегменте усложняется тем, что многие жители крупных мегаполисов возвращаются в родные края и работают в дистанционном формате, а некоторые граждане приобрели собственные квартиры, воспользовавшись услугами льготной ипотеки. По этой причине количество потенциальных съемщиков уменьшается.

Кузнецова ожидает охлаждения рынка и падения цен на недвижимость в течение нескольких лет. Она считает, что тенденция затронет как премиум-класс жилья, так и экономные варианты.

Партнер агентства Savills в России Ирина Мошева перечислила страны, в недвижимость которых активно инвестируют многие отечественные резиденты.

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кузнецова аренда жилья рынок недвижимости
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