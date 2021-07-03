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Озвучена дата выплаты пенсий в Коми

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:48
Экономика
Озвучена дата выплаты пенсий в Коми
ФБА «Экономика сегодня»

Сыктывкар, 3 июля. Жителей Коми проинформировали о сроках начисления пенсионных и социальных пособий. Информацией поделилось отделение Пенсионного фонда.

Согласно представленным данным, получателям пенсий и социальных пособий на открытые в Сбербанке счета, денежные средства зачислят в определенном порядке. Жители с фамилиями на буквы А–К получат надбавки 12 июля. Пожилые граждане с фамилиями на буквы Л–Я смогут рассчитывать на выплаты 21 июля, передает ИА БНК.

Пенсионерам, получающим выплаты на счета в других финучреждениях, направят сумму 19 июля. Доставка пособий через почтовые отделения будет осуществляться в соответствии с утвержденным графиком.

Министерство труда РФ ранее сообщило, в каких регионах наиболее высокие страховые пенсии по старости. Первая позиция досталась Чукотскому автономному округу, где выплаты составляют 27,2 тысячи рублей.

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