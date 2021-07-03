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Монголия отменила этап ралли-рейда «Шелковый путь»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 16:00
Спорт
Монголия отменила этап ралли-рейда «Шелковый путь»
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Улан-Батор, 3 июля. Российский этап ралли пройдет в полном объеме в ранее установленные сроки. Монгольскую часть мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил Монголию за поддержку и сотрудничество в организации «Шелкового пути». Он выразил надежду, что в будущем ничего не помешает проведению аналогичного мероприятия.

«В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли», — пояснил Чернышенко в беседе с журналистами.

Дирекции «Шелкового пути» Россия намерена передать средства индивидуальной защиты, а также специальное оборудование, которое позволит открыть лаборатории по COVID-19.

Церемония открытия ралли «Шелковый путь» состоялась 1 июля в Омске. Для участников и зрителей гонки выступил симфонический оркестр с рок-хитами.

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