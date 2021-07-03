Лондон, 3 июля. Британия намерено пошла на провокацию в российских водах у берегов Крыма, но последствия этого инцидента могут привести к усилению соперничества между НАТО и Россией.

Флотилия НАТО прибыла на учения Sea Breeze, в которых принимают участие сразу 32 страны. Маневры стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Уже подготовка к учениям стала резонансной, когда 23 июня британский эсминец HMS Defender якобы непреднамеренно сошел с курса и оказался в территориальных водах РФ у мыса Фиолент. Черноморский флот был вынужден решительно напомнить иностранным гостям о международном морском праве. В Генштабе ВС РФ сочли, что НАТО сознательно пошла на провокацию.

Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в интервью изданию Bloomberg отметил, что НАТО пошла на конфликт ради того, чтобы поддержать Украину. Но отчасти это напоминает исторический период, когда в XIX веке Британия и Россия противостояли друг другу и балансировали на грани войны. Инцидент с провокацией Defender может стать катализатором для дальнейших неутешительных событий.

«Мы станем свидетелями гораздо большего числа подобного соперничества и споров между западными союзниками и укрепляющимся союзом Китая и России», — предположил Ставридис.

После инцидента с эсминцем СМИ стало известно, что в британском графстве Кент были найдены утерянные секретные документы минобороны Великобритании. Согласно им, провокация с участием эсминца была спланирована заранее для поддержки Украины и была одобрена в Лондоне.

Ранее российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал ФАН, что Североатлантический альянс всегда проявлял интерес к Киеву. Кроме того, в последнее время Запад развернул активную деятельность на территории Украины.

В свою очередь китайские интернет-пользователи посчитали, сколько продержится британская флотилия против Черноморского флота. Издание «Царьград» указало, что некоторые китайцы отвели западным кораблям всего несколько минут существования до первых залпов «Бастионов».