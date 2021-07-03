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РФС организует служебную проверку в отношении оскорбившего теннисистку Хубулова

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:43
Спорт
РФС организует служебную проверку в отношении оскорбившего теннисистку Хубулова
rfs.ru

Москва, 3 июля. Российский футбольный союз (РФС) проведет служебную проверку в отношении игрока «Алании» Владимира Хубулова после скандала с Дарьей Касаткиной.

Сотрудники службы коммуникаций РФС сообщили журналистам ТАСС о проведении служебной проверки в отношении футболиста владикавказской «Алании» Владимира Хубулова. Полузащитник заподозрен в игре на тотализаторе.

Хубулов до этого оскорбил 24-летнюю российскую теннисистку Дарью Касаткину. В Stories Instagram-аккаунта она опубликовала скриншот, на котором запечатлены сообщения от игрока «Алании». Хубулов оскорбил Касаткину, которая проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона.

Ранее российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с микста на Уимблдоне. Об этом проинформировала пресс-служба турнира, который проходит в Великобритании.

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