РФС организует служебную проверку в отношении оскорбившего теннисистку Хубулова

Москва, 3 июля. Российский футбольный союз (РФС) проведет служебную проверку в отношении игрока «Алании» Владимира Хубулова после скандала с Дарьей Касаткиной.

Сотрудники службы коммуникаций РФС сообщили журналистам ТАСС о проведении служебной проверки в отношении футболиста владикавказской «Алании» Владимира Хубулова. Полузащитник заподозрен в игре на тотализаторе.

Хубулов до этого оскорбил 24-летнюю российскую теннисистку Дарью Касаткину. В Stories Instagram-аккаунта она опубликовала скриншот, на котором запечатлены сообщения от игрока «Алании». Хубулов оскорбил Касаткину, которая проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона.

Ранее российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с микста на Уимблдоне. Об этом проинформировала пресс-служба турнира, который проходит в Великобритании.