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Составлен топ-5 достопримечательностей Анапы
Общество
Составлен топ-5 достопримечательностей Анапы
pixabay.com  /  Tagira

Анапа, 3 июля. Портал «Смотрим» составил топ-5 природных и исторических достопримечательностей Анапы, за которые этот курортный город любят туристы.

Безусловно, главная достопримечательность Анапы — это Черное море, вдоль побережья которого расположено множество лиманов. Соль в воде в высокой концентрации способствует лечению некоторых заболеваний. Плавание в лиманах помогает при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а морской песок жарким летом прогревает, как кварцевая лампа. Анапские грязи обладают лечебным свойством, а вокруг города расположено множество минеральных источников.

Вторая по мнению авторов материала достопримечательность — древние постройки, оставшиеся со времен, когда Анапа называлась Горгиппией и была греческой гаванью. Исторический некрополь можно посмотреть в центре курортного города.

Места для отдыха детей стоят на третьей строчке в рейтинге портала. В Анапе большое множество аквапарков, дельфинариев, детских площадок, расположенных вдоль береговой линии. Недалеко от курорта расположился замок «Львиная голова», где каждый ребенок сможет почувствовать себя Робин Гудом или рыцарем.

Помимо Черного моря, отдохнуть можно на Азовском, до которого от Анапы всего 70 километров. Когда-то у подножия Кавказских гор, которые начинаются от Анапы, стояла Османская крепость. Именно она дала название современной Анапе, которая с адыгейского переводится как "край стола".

На пятое месте достопримечательностей авторы проекта поставили долину лотосов, расположенную в 40 километрах от курорта. Смотреть на цветы можно с середины июля до конца августа, лучше всего это делать на рассвете.

Анапа наряду с другими черноморскими курортами пользуется популярностью у россиян из-за мягкого климата и транспортной доступности. Из плюсов также можно отметить отсутствие виз и языкового барьера. Особенно популярна Анапа для отдыха с детьми.

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