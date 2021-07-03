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Сергей Цеков заявил о политизации Украиной ситуации с рыбацким судном

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:37
Политика
Сергей Цеков заявил о политизации Украиной ситуации с рыбацким судном
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Симферополь, 3 июля. Украина пытается политизировать ситуацию с рыбацким судном в Черном море, поэтому на заявления Киева отвечать не стоит, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Украинское оборонное ведомство обнародовало заявление, что российские корабли не приближались к судну рыбаков после сигнала SOS, а информация о готовности помочь — «информационное мероприятие России».

«Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что реагировать на подобные выпады Киева не стоит. Россия сделала свое дело и поступила в рамках международного права. Украина постоянно делает подобные антироссийские заявления, поэтому доказывать, что рыбакам была оказана помощь, не надо, подчеркнул политик.

Как стало известно ранее, в операции по спасению рыболовецкого судна Украины принимали участие российский ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ. ЧП произошло в ночь на 3 июля.

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