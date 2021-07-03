Киев, 3 июля. Соединенные Штаты заявили о готовности взять часть ответственности за возвращение мира в Донбасс, но пока не нашли смелости поддержать Минские соглашения, пишет украинское СМИ.

Журналисты местного интернет-издания рассказали об опасениях из-за возможного присоединения Вашингтона к процессу урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Выполнение минских договоренностей грозит Украине ущербом для национальной независимости и суверенитета.

Тем временем представители России и Америки в Женеве допустили участие американской делегации в переговорах по Донбассу. Тогда глава Белого дома Джозеф Байден подчеркнул, что озвучил свою позицию относительно Минских соглашений, которая отличается от взгляда Москвы.

«Но если нам нужны новые альянсы и союзы, зачем же их строить на фундаменте, грозящем разрушением украинской государственности?» — задал риторический вопрос автор публикации.

Для включения Вашингтона в переговоры по Донбассу необходимо, чтобы американские власти поддерживали прагматичный подход к реализации минских договоренностей, поскольку Киев продолжает следовать деструктивной политике по отношению к Донбассу. Внимание на это ранее обратил президент России Владимир Путин.