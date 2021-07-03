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Британские блогеры провели тест-драйв внедорожника Lada Niva Legend

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:27
Экономика
Британские блогеры провели тест-драйв внедорожника Lada Niva Legend
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Лондон, 3 июля. Проведен необычный тест-драйв внедорожника Lada Niva Legend. Британские YouTube-блогеры оценили внедорожные и водоплавающие возможности автомобиля.

Согласно представленным оценкам, Niva считается достаточно утилитарной и проходимой машиной, несмотря на отсутствие электронных помощников. Ведущий также подчеркнул легкость ремонта российского автомобиля. После наземных испытаний внедорожника британский блогер решил посмотреть, как транспортное средство справится с водными преградами, передает «Тарантас Ньюс»

Сначала машина легко прошла водоток. Впоследствии водитель захотел проехать через мелкий пруд. В результате передняя часть внедорожника оказалась под водой. Самостоятельно выбраться из воды водителю не удалось. Позже авторов тест-драйва ожидал главный сюрприз — Niva после долгого пребывания в воде завелась и довезла британцев до дома.

АвтоВАЗ возобновил производство Niva Legend и Lada Granta раньше планируемого срока. При этом ситуация с поставками электронных компонентов остается напряженной.

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автомобиль внедорожник Lada Niva Legend
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