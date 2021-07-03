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Онищенко высказался о необходимости Стратегии национальной безопасности РФ
Политика
Онищенко высказался о необходимости Стратегии национальной безопасности РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Глава российского государства Владимир Путин сегодня, 3 июля, утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с ФАН высказался о необходимости утверждения документа.

Новая редакция Стратегии нацбезопасности была разработана Советом безопасности России по распоряжению президента в феврале текущего года.  

«Это система документов, которые периодически принимаются, пересматриваются. Есть стратегия химико-биологической безопасности, есть другие стратегии и стратегия безопасности как общий документ. Это важный элемент системы мер для обеспечения национальной безопасности нашей страны. Все это делается в рамках закона о безопасности», — говорит Онищенко.

Онищенко высказался о необходимости Стратегии национальной безопасности РФ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Как отмечает депутат, на основании принятой стратегии в дальнейшем будут реализовываться конкретные меры, выделяться финансирование для науки, создания инфраструктуры и для других сфер.  

«Это закономерный документ, который является важнейшим элементом для реализации закона и безопасности нашей страны», — заметил политик.

Теперь в стране будет осуществлен еще более последовательный и жесткий подход к обеспечению национальной безопасности. В новой редакции Стратегии нацбезопасности России содержатся отсылки к экстерриториальному характеру защиты народов России, в том числе разделенного русского народа. Об этих и других особенностях обновленного варианта стратегии ранее рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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