Онищенко высказался о необходимости Стратегии национальной безопасности РФ

Глава российского государства Владимир Путин сегодня, 3 июля, утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с ФАН высказался о необходимости утверждения документа.

Новая редакция Стратегии нацбезопасности была разработана Советом безопасности России по распоряжению президента в феврале текущего года.

«Это система документов, которые периодически принимаются, пересматриваются. Есть стратегия химико-биологической безопасности, есть другие стратегии и стратегия безопасности как общий документ. Это важный элемент системы мер для обеспечения национальной безопасности нашей страны. Все это делается в рамках закона о безопасности», — говорит Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как отмечает депутат, на основании принятой стратегии в дальнейшем будут реализовываться конкретные меры, выделяться финансирование для науки, создания инфраструктуры и для других сфер.

«Это закономерный документ, который является важнейшим элементом для реализации закона и безопасности нашей страны», — заметил политик.

Теперь в стране будет осуществлен еще более последовательный и жесткий подход к обеспечению национальной безопасности. В новой редакции Стратегии нацбезопасности России содержатся отсылки к экстерриториальному характеру защиты народов России, в том числе разделенного русского народа. Об этих и других особенностях обновленного варианта стратегии ранее рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.