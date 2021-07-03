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Цеков: США не заинтересованы в заключении соглашения с Россией по кибербезопасности

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:22
Политика
Цеков: США не заинтересованы в заключении соглашения с Россией по кибербезопасности
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 3 июля. США уже бы заключили соглашение с Россией по кибербезопасности, если бы были заинтересованы в защите своих ресурсов от цифровых атак, заявил сенатор Сергей Цеков.

После саммита с участием президентов России и США уже прошло 20 дней. Однако Вашингтон по-прежнему не намерен улучшать отношения с Москвой по финансовым, идеологическим и карьерным соображениям.

«Отсюда и появление таких политических, провокационных заявлений о якобы участии хакеров из РФ в кибератаках», — заявил сенатор.

Сергей Цеков подчеркнул, что Белый дом намеренно акцентирует внимание на этой сфере, поскольку в ней подобные факты трудно проверить, пишет РИА Новости.

Российское посольство ранее опровергло сообщения о связи структур РФ с кибератаками на американские объекты. Москва рассчитывает, что Вашингтон перестанет делать голословные заявления и сконцентрируется на общих усилиях в борьбе с киберпреступностью.

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сша цеков кибербезопасность
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