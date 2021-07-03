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Иностранные военные отрабатывают выведение из строя объектов IT-инфраструктуры России

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:21
Армия
Иностранные военные отрабатывают выведение из строя объектов IT-инфраструктуры России
i-fix-it.ru

Москва, 3 июля. Вооруженные силы иностранных государств проводят операции по отработке выведения из строя объектов критической IT-инфраструктуры РФ.

Согласно информации, активизируется деятельность зарубежных спецслужб по ведению разведывательных операций в российском информационном пространстве. Об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной безопасности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее утвердил Стратегию национальной безопасности России, которая предусматривает укрепление обороноспособности страны и направлена на сплоченность российского общества.

Также сообщалось, что глава государства и члены Совета безопасности РФ обсудили вопросы цифровизации. Владимир Путин поднял этот вопрос на совещании.

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военные спецслужбы IT-инфраструктура рф
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