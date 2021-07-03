Глава политкомитета партии «Яблоко» отказался участвовать в думских выборах

Москва, 3 июля. Председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался участвовать в выборах в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь политсилы Игорь Яковлев.

Несмотря на то, что сам Явлинский не станет баллотироваться в депутаты, он готов помочь членам партии на предстоящих выборах.

«Его опыт поможет партии в успешном участии в избирательной кампании. И он будет делиться этим опытом», — уточнил Игорь Яковлев.

Ранее сообщалось, что Совфед РФ предостерег зарубежных наблюдателей от манипуляций на выборах в Госдуму. Особенно есть опасения по поводу наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.