Гибель военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики, СНИЛС для жителей ЛНР и акция в память о жертвах авиаудара по Станице Луганской. Что произошло в республике с 28 июня по 3 июля — в материале ФАН.

Украинские силовики обстреляли ЛНР после шести дней тишины

Украинские силовики в четверг после шести дней тишины пять раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов. В результате одного из обстрелов погиб военнослужащий республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция готова открывать ответный огонь в случае продолжения провокаций.

ВСУ активизировали воздушную разведку

ВСУ активизировали воздушную разведку у линии соприкосновения. За минувшую неделю Народная милиция сбила два беспилотных летательных аппарата. По данным с флеш-карт сбитых беспилотников удалось выявить позиции украинских силовиков. В Народной милиции уточнили, что ВСУ планировали использовать разведданные для провокаций.

В ЛНР начали прием заявлений на оформление СНИЛС

Отделения миграционной службы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики в четверг, 1 июля, начали прием заявлений на оформление страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрацию учетной записи на Едином портале государственных услуг РФ в упрощенном порядке. Подать заявление на оформление СНИЛС можно и на территории России.

Федеральное агентство новостей /

Шествие ко Дню ветеранов боевых действий

Луганчане в День ветеранов боевых действий провели шествие и возложили цветы к памятникам защитникам Родины. В мероприятии приняли участие представители властей республики, ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, военнослужащие Народной милиции, активисты молодежных организаций.

«Мир мы отстаиваем, хочется мира. Мы хотим обратиться ко всем, что мы здесь живые и мирные люди. Мы хотим мира», — заявила депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай.

В Луганске почтили память жертв авиаудара по Станице Луганской

В пятницу, 2 июля, жители ЛНР в одном из парков Луганска почтили память жертв авиаудара украинских силовиков по частному сектору Станицы Луганской и Старой Кондрашовки в 2014 году, в результате которого погибли 12 мирных жителей, в том числе пятилетний ребенок. Участники акции запустили в небо воздушные фонарики в память о погибших в тот день.

Федеральное агентство новостей /