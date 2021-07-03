Обвиняемая в отравлении мужа-банкира жительница Самары найдена убитой

Самара, 3 июля. Тело адвоката Екатерины П., которую обвиняли в отравлении мужа-банкира, обнаружили в квартире с множественными ножевыми ранениями.

В 2017 году апелляционный суд оправдал подозреваемую в отравлении мужа Екатерину П. Ее признали потерпевшей. А накануне ее бывший возлюбленный разместил запись в социальных сетях с признанием, что они вместе с родственниками девушки передали в суд 15 млн рублей в обмен на оправдательный приговор, сообщает издание «Комсомольская правда«. После публикации этого видео Екатерина прилетела из Краснодара в Самару, где и была убита.

Адвокат погибшей утверждает, что убийство совершено из мести. Видео было лишь провокацией — способом выманить Екатерину П. в Самару, считает правозащитник.

СК РФ по Самарской области организовал доследственную проверку. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.