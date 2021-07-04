Сексолог Миллер рассказала, чем может быть опасен альфонс

Влюбленной женщине сложно контролировать свои чувства, и порой этим пользуются мужчины. Альфонсы способны отравить жизнь, да еще и разорить девушку, по неосторожности обратившую внимание на такого непорядочного кавалера.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог Александра Миллер рассказала, кто такие альфонсы, как их можно распознать, а главное — как от такого мужчины избавиться.

«Альфонсы — это своего рода актеры, которые говорят то, что женщина хочет слышать, окружают вниманием и сначала даже могут вкладывать свои деньги и покупать подарки, которые, конечно, в скором времени с лихвой окупят за счет доверчивых дамочек», — объяснила собеседница ФАН.

Сексолог посоветовала ни при каких обстоятельствах не давать денег мужчине, даже в долг.

У любого нормального мужчины есть друзья, партнеры, родственники, и он никогда не будет посвящать в свои сложности женщину, которую любит. Если он это все же делает на первых этапах знакомства — значит, вы стали частью его коварного плана.

«На такие удочки попадаются женщины с низкой самооценкой, которые рады, что им в уши льется похвала, а в жизни появился регулярный секс. Они готовы продать обе почки, главное, чтобы любимый всегда был рядом. Чтобы не остаться у разбитого корыта, нужно более реалистично смотреть на вещи. В отношениях с альфонсом это довольно сложно, потому что он всячески усыпляет бдительность влюбленной женщины», — добавила Миллер.

Такие мужчины уверены, что слишком хороши, чтобы работать, а женщина должна за все платить, чтобы их удержать.

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Альфонс с готовностью принимает от вас подарки, но сам ничего вам не дарит, каждый раз ловко отшучиваясь. Постоянно берет у вас в долг и обещает отдать, но этого никогда не происходит. Получив от вас крупную сумму, он может навсегда исчезнуть из вашей жизни.

«Доверчивые дамы зачастую не заявляют на подобных персонажей в полицию, потому что испытывают благодарность за нежность, которую он им дарил, не желая осознавать, что это была лишь игра. Бывают бытовые альфонсы. Для них необязательно, чтобы женщина была богатой, им достаточно того, что у нее есть жилье и постоянный заработок», — рассказала сексолог.

Александра Миллер объяснила, что вся проблема женщин в непритязательности, низкой самооценке и синдроме хорошей девочки, который женщинам навязывается с детства.

Есть одно правило, которое гласит: если мужчина вас любит — он будет в вас вкладываться.

Чтобы избавиться от альфонса, для начала необходимо выключить жалость. Отказаться оплачивать его расходы и конкретно спрашивать, с каких средств он будет отдавать вам долги.

«Признаки альфонса: очень часто он говорит, что деньги — это не главное в жизни. Его главная цель — произвести впечатление, он тщательно следит за собой, любит стильную одежду и хорошие аксессуары. Говорит чересчур много комплиментов. У альфонса могут быть проблемы с жильем, нет денег на оплату съемной квартиры и так далее», — добавила собеседница Федерального агентства новостей.

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Сексолог подчеркнула, что альфонс не хочет вводить женщину в его круг общения. Так он сохраняет для себя возможность исчезнуть, не оставляя концов. Если все-таки женщина решает от него избавиться, он будет заявлять, что вы никому не нужны, кроме него, и внушать различные комплексы.

Ранее сексолог Алия Королева заявила, что возраст мужчины может напрямую определять его отношения с женщинами. Специалист объяснила это тем, что женщина опережает мужчину в развитии на два-три года.