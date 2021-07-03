Житель Новосибирска разбился после падения из окна многоэтажки

Новосибирск, 3 июля. Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Высоцкого. Прохожие обнаружили тело в луже крови на асфальте.

По данным регионального ГУ МВД, инцидент произошел 1 июля. На вид погибшему около 35 лет. Точные причины и обстоятельства смерти установят правоохранители.

Отмечается, что за последние две недели это уже седьмой случай смертельного падения человека с высоты в Новосибирске. Накануне, 37-летняя женщина выпала из окна на улице Станиславского и умерла.

Ранее в Челябинске под окнами многоэтажного дом нашли мертвым студента техникума, сообщало URA.RU.