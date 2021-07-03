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РПЦ направила Антиохийской православной церкви партию «Спутника V»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 15:05
Общество
РПЦ направила Антиохийской православной церкви партию «Спутника V»
twitter.com  /  @SantiCafiero

Москва, 3 июля. Ливан получил партию российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Препарат доставили по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Партию «Спутника V» передали Антиохийской православной церкви. Затем препарат доставили в центр вакцинации Баламандского университета. Он расположен в Северном Ливане в городе Кура, рассказали официальные представители Московской патриархии.

«1 июля в Баламандском университете прошла торжественная церемония передачи вакцины», — сказано в сообщении.

Ряд стран Евросоюза пускает людей, вакцинированных российским препаратом «Спутник V». К примеру, в Хорватию можно въехать при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Также это возможно при условии подтверждения, что прививка отечественной вакциной была сделана за две недели до пересечения границы.

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рпц ливан Спутник V
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