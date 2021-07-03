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Полицейские в Колорадо убили мужчину, вооруженного ножом
Весь мир
Полицейские в Колорадо убили мужчину, вооруженного ножом
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Коммерс-сити, 3 июля. Двое полицейских застрелили психически нездорового мужчину, угрожавшего им ножом в Коммерс-сити, штат Колорадо. Погибший страдал шизофренией. Об этом сообщил телеканал FOX31.

По данным СМИ, семья погибшего Роберта Алира вызвала полицейских, обеспокоенная психологическим здоровьем — у него диагностирована шизофрения. Прибывшие на место правоохранители попытались успокоить мужчину, но в ответ он начал угрожать им ножом. Офицеры выстрелили несколько раз и серьезно ранили Алира. Его доставили в больницу, но спасти его не удалось и через несколько часов он скончался.

Тетя погибшего Николь Мартинес рассказала журналистам, что мать Алира после случившегося «сходит с ума».

«Она говорит, что хотела бы никогда не звонить в полицию. Она просто сделала это, чтобы помочь ему, чтобы дать ему лекарство. Я не думаю, что то, что они сделали, было правильным, как они это сделали. Они должны изменить подход к людям с психическими заболеваниями», — рассказала родственница.

В настоящее время полиция Коммерс-сити выясняет, насколько было оправдано применение оружия, представлял ли погибший опасность, и по какой причине офицеры не воспользовались нелетальным оружием, таким как электрошокеры и газовые баллончики. Правоохранители временно отстранены от службы.

Подобные случаи полицейского насилия нередко происходят в США. Их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России ими занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних дел стала гибель 20-летнего Брайана Коди Уолдрона из Коннектикута через несколько часов после задержания. Юношу арестовали в состоянии наркотического опьянения. А затем отпустили, несмотря на невменяемое состояние, и через несколько часов он скончался. Российские правозащитники разбираются в обстоятельствах дела и готовы оказать правовую помощь семье Уолдрона.

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сша
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