Диетолог рассказала, чем опасны необработанные продукты питания

Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть продукты перед приготовлением и употреблением в пищу. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий и снизит риск различных заболеваний.

В беседе с корреспондентом ФАН диетолог Маргарита Королева согласилась с рекомендациями Роспотребнадзора и рассказала, чем могут быть опасны необработанные продукты.

«Продукты перед употреблением необходимо обрабатывать, а овощи и фрукты — тщательным образом промывать. Зелень, которая растет не в вашем огороде, также необходимо обрабатывать, поскольку ее могут поливать с использованием химических компонентов с целью роста и сохранности продукта. Я советую не просто промывать, а налить в емкость воду и добавить в нее столовую ложку перекиси водорода, чтобы нейтрализовать соли тяжелых металлов и пестицидов», — объяснила собеседница ФАН.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Этот способ гарантированно удалит с зелени химические компоненты, которые могут нанести вред организму.

«Овощи и фрукты нужно тщательно промывать щеточкой со специальными средствами для обработки таких продуктов. Орехи, семена, бобы перед употреблением надо замачивать на три часа. Цель — разрушить фитиновую кислоту, которая удерживает фосфор. Именно он забирает из организма магний, кальций, цинк, которые обеспечивают нормальное функционирование организма», — рассказала диетолог.

Маргарита Королева подчеркнула, что продукты мы промываем не только от грязи.

«Мы отмываем продукты также от плесневых грибов, содержащих токсины, которые могут вызвать онкологические заболевания. Частое использование такого рода продуктов могут привести к непоправимым последствиям. Необходимо серьезно относиться к тому, что вы едите. Обязательно нужна обработка продуктов, чтобы получить всю пользу их состава, не навредив здоровью», — добавила эксперт.

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