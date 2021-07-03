Аналитик Черников рассказал, как фиаско Лондона с провокацией у Крыма напугало Литву

Москва, 3 июля. Литва потерпела провал с поддержкой НАТО после провокации британского эсминца HMS Defender около Крыма, считает военный обозреватель Игорь Черников.

Литовский военный эксперт Гедрюс Петкявичюс недавно заявил, что каждый год, прожитый в мире, увеличивает время, которое смогут выстоять войска страны перед натиском «российской угрозы», однако лишь в случае регулярных вложений максимального количества средств в оборонную сферу, отметил обозреватель Baltnews Игорь Черников. Он напомнил, что в 2014 году ВС Литвы провели учения, в ходе которых выяснили неутешительную правду: в случае наступления условного противника армия продержится лишь 72 часа перед полной капитуляцией, однако в отчетах НАТО эта цифра была снижена до 48 часов.

Военное руководство Великобритании недавно провернуло в водах Черного моря провокацию с участием эсминца HMS Defender, который неподалеку от крымских берегов нарушил границы России. Пограничная служба ФСБ РФ была вынуждена открыть предупредительный огонь из палубной артиллерийской пушки, так как экипаж иностранного корабля отказывался покинуть район. Фиаско Лондона с провокацией у Крыма напугало Вильнюс, считает Черников. По его словам, Москва «бросила перчатку» Лондону, который предпочел позорно сбежать, чтобы прийти в себя от эмоционального потрясения, вместо того, чтобы ее поднять.

История с британским кораблем стала показательной для Литвы, считает автор. По его мнению, после бегства HMS Defender в Вильнюсе осознали, что силы Североатлантического альянса не будут особо спешить на помощь в случае какой-либо угрозы, поэтому литовцам стоит рассчитывать лишь на себя. Петкявичюс заявил, что литовская армия сейчас может продержаться уже около двух недель, однако руководство Альянса вновь назвало другую цифру — не более 84 часов, уточнил автор статьи. Он добавил, что Литва в течение семи лет вкладывалась в войска, однако боеспособность армии осталась практически на том же уровне, так как подобный незначительный результат можно не учитывать.

Ранее российский политолог Евгений Сатановский заявил, что НАТО не остановится лишь на одной провокации с эсминцем HMS Defender в Черном море. По его словам, Запад хочет проверить Россию на прочность, ввиду чего можно ожидать новых выпадов в регионе, которые могут печально закончиться для Альянса.

Похожее мнение высказала и политолог Наталия Елисеева, передает «Царьград». Эксперт считает, что западные страны не прекратят антироссийские провокации в Черноморском регионе, а история с кораблем ВМС Великобритании является лишь началом.

Кроме того, инцидент с кораблем прокомментировал и посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что в случае повторения подобной провокации в Черном море, реакция Москвы будет максимально жесткой, пишет RT.