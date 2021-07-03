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Родившая от перуанского шамана Марина Кацуба нашла нового мужа

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:53
Шоу-бизнес
Родившая от перуанского шамана Марина Кацуба нашла нового мужа
instagram.com  /  @marina_kacuba

Санкт-Петербург, 3 июля. Петербургская поэтесса и звезда Versus Battle Марина Кацуба родила сына Матвея от перуанского шамана. Но новоиспеченный отец не захотел нести ответственность за ребенка.

Мужчина сразу отказался участвовать в жизни будущего наследника и заблокировал 31-летнюю Марину Кацубу в соцсетях. Однако Марина Кацуба не отчаялась и за несколько недель до родов встретила нового мужчину. Ее спутником стал фотограф Даниил Конторович.

«1 мая он пришел в гости. Я была на 8 месяце беременности. Больше мы не расставались. И, дай Бог, не расстанемся», — поделилась поэтесса в соцсетях.

По словам Кацубы, роды были организованы в квартире ее избранника. Конторович не испугался свалившейся на него ответственности и принял малыша как родного. Теперь поэтесса планирует дать ребенку фамилию нового избранника, а позже сменить свою.

Ранее звезда американского супергеройского фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой. Актриса родила третьего ребенка — девочку, которую назвали Даниэллой.

В начале июля лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал отцом. Для его избранницы Ольги Абрамовой этот ребенок — первенец, а для артиста — третий.

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Все новости / Шоу-бизнес / Родившая от перуанского шамана Марина Кацуба нашла нового мужа
ребенок versus battle кацуба
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