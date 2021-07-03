Политолог Межевич назвал причины, из-за которых Лукашенко закрыл границу с Украиной

Белорусская оппозиция готова на все, в том числе на теракты. Принимая во внимание ухудшение отношений Минска и Киева, а также активность контрабандистов, решение о закрытии белорусско-украинской границы вполне разумно, заявил ФАН эксперт по Белоруссии Николай Межевич.

Государственное белорусское агентство «Белта» сообщило, что 2 июля 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости страны, заявил, что им отдано распоряжение полностью перекрыть границу с Украиной в связи с тем, что с территории соседней страны в республику поступает огромное количество оружия. Он уточнил, что «границы республики будут открыты только для мирных граждан».

Директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич считает, что на отношение Киева к Минску оказали влияние западные кураторы Украины, которые определяют внутреннюю и внешнюю политику этой страны.

«Любой человек обычно надеется на лучшее. Александр Григорьевич в общении с Украиной, несмотря на тревожные сигналы, также надеялся на то, что благоразумие со стороны южных соседей возьмет верх. Политика Киева в отношениях с Минском была не ровной, но власти Белоруссии старались строить диалог. Украина все испортила», — пояснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Межевич предположил, что президент Украины Владимир Зеленский получил инструкции из Брюсселя на предмет ужесточения риторики с Александром Лукашенко и как абсолютно несамостоятельный политический игрок выполнил пожелания Запада. Закрытие границ с Украиной — логичная реакция Минска, это ответ на ухудшение взаимоотношений со стороны оппонента.

«Протяженность границы Белоруссии с Украиной — свыше тысячи километров. Ощутимая разница в ценах на товары в двух странах, включая запрещенные, такие как наркотики и оружие, способствует попыткам контрабанды. Так как оппозиция готова для организации государственного переворота пойти на любые меры, правоохранительные органы в Белоруссии должны быть постоянно начеку», — добавил собеседник ФАН.

В одном из анонимных Telegram-каналов, по словам директора Центра белорусских исследований, сегодня идет активное обсуждение террористических актов на железных дорогах Белоруссии в целях дестабилизации обстановки в стране, что еще раз подтверждает необходимость мер особого контроля в Белоруссии и на ее границах. Николай Межевич напомнил, что диппредставительства Украины в Белоруссии продолжают работать, это означает, что отношения между Минском и Киевом не разорваны.

Напомним, МИД Украины ответил на заявление Белоруссии о закрытии границ. Киев отвергает обвинения Лукашенко в поставках оружия.