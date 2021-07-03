Детские скелеты в канадском шкафу. Колонка Голоса Мордора

Канада — один из светочей свободного мира, страна с давними демократическими традициями, уважением к правам человека и к прочим «общечеловеческим ценностям». У местных жителей все это практически в крови. И, конечно, в Канаде всегда заботились о коренных народах.

Существовала даже специальная программа по их интеграции в канадское общество. Мол, негоже жить своими старыми традициями, обособленно, надо становиться «такими, как все». Кстати, в соседних США с коренными народами так не мучились: просто перебили большую часть, а оставшихся загнали в резервации. Правда, не так давно дали возможность зарабатывать, открывая казино. Но это бизнес, как правило, криминальный, и вряд ли от него хорошо абсолютно всем представителям коренного населения США.

В Канаде пошли по другому пути. Нет, изначально коренных тоже уничтожали. Либо просто убивали, либо вынуждали переселяться туда, где сложно было поддерживать привычный образ жизни, либо просто спаивали. Эффективно. Но потом одумались: все-таки цивилизованные люди. И решили подогнать коренных под свою гребенку. Надо сказать, что коренные народы не особенно обрадовались такому повороту событий: они хотели сохранить свой традиционный уклад и свои обычаи. Но цивилизация неумолима. Понятное дело, что со взрослыми уже ничего сделать было нельзя. Да и не надо, ведь канадские гуманисты смотрели в будущее. А для будущего нужны дети. За них и взялись, зачастую силой отбирая у семей и помещая в специальные интернаты, где и происходила перековка в добропорядочного и полезного члена канадского общества. Интернатов открыли немало, многими из них занималась местная католическая церковь. Ну а кому еще, как не служителям духа, заниматься цивилизаторской миссией?

И все было неплохо до поры до времени. Нет, конечно, какие-то нехорошие вещи в прессу просачивались, но кому это было интересно? Все-таки это коренные канадцы, а не те, которые были цивилизованными изначально. Подобных школ-интернатов в Канаде существовало около 130, а происходило все в период с 1863 по 1998 год. Да-да, уже СССР не стало, а в Канаде еще занимались перевоспитанием детей коренных народов. В общей сложности через всю эту программу прошло около 150 тысяч детей и подростков. Хотя, конечно, это данные неточные, возможно, их количество значительно больше.

Что представляли из себя эти интернаты, в которых из детей диких племен делали цивилизованных канадцев? Здания очень плохого качества, практически без нормального отопления, без, извините, удобств. Очень плохая и скудная еда, чисто символическая медицинская помощь. Воспитательный процесс тоже был далеко не идеален. Детей буквально заставляли забывать свою идентичность, применяли телесные наказания и, конечно, имело место сексуальное насилие. Наверное, такие школы были райским местом для педофилов. Давайте говорить прямо — это был самый настоящий ад. Концлагеря для детей, причем все происходило в человеколюбивом и прорывном ХХ веке. Когда человечество победило нацизм (канадцы, кстати, были в числе победителей), когда люди полетели в космос, освоили атом и сделали еще много чего великого. И очень много говорили о гуманизме.

В цивилизованной Канаде в ХХ веке существовали концентрационные лагеря для детей. И самое страшное — дети там умирали. Скажу цинично и грубо — умирали пачками. От недоедания, от болезней, от издевательств. От того, от чего обычно в концентрационных лагерях и умирают. До этих интернатов добрались только сейчас, начали исследовать их территории с помощью современных технологий и обнаружили самые настоящие врата в преисподнюю. Это даже не братские могилы, а скорее, могильники, как для скота, куда закапывали умерших детей. Просто сваливали, ведь все равно никто не будет интересоваться, куда они делись. Всем до лампочки. И таких могильников великое множество. Только у одного интерната, с которого и начался скандал, обнаружили несколько захоронений, в которых были сотни детских трупов. И это только начало: поиски захоронений у детских школ-интернатов начинаются сейчас по всей стране.

Федеральное агентство новостей /

Премьер Джастин Трюдо заявил, что он очень огорчен произошедшим. Кстати, стоит напомнить, что его отец Пьер Эллиот Трюдо руководил Канадой два раза в XX веке, именно в то время, когда еще существовала программа школ-интернатов для детей коренных народов. Римский Папа тоже огорчен, ведь оказалось, что католические священники фактически участвовали в геноциде. Ребят, полно вам — впервые, что ли, такое в истории? Тем более дали немного выпустить пар представителям коренных народов, которые давеча скинули памятники своим угнетателям. Да и черт с ними, с памятниками. Как будто это на что-то повлияет. В США вон валили памятники — и что? Поменялось что-то?

Но самое интересное, что при всем этом Канада очень любит учить «недемократические, нецивилизованные» страны, как жить. И получается у них так искренне, так мило. При том что канадские шкафы буквально набиты детскими скелетами. Просто повод для национального покаяния, страна пару лет должна жить в трауре. Ведь все это делалось с ведома властей и под покровительством церкви!

Не думайте, что будет что-то подобное. Будет, конечно, какое-то покаяние, но очень символическое. Да еще каких-то плюшек дадут представителям коренных народов, которые сохранились буквально чудом. И все. Ничего больше. Ах да — Ватикан еще молебен устроит. А что вам еще нужно? Ах да, можно вспомнить советский ГУЛАГ. Это всегда работает.