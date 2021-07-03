Иранская АЭС «Бушер» возобновила работу после двухнедельного ремонта

Тегеран, 3 июля. Министерство энергетики Ирана объявило о возобновлении работы АЭС «Бушер» после двухнедельного ремонта. Об этом сообщает ISNA.

По словам официального представителя ведомства Мостафы Раджаби Машади, к вечеру 3 июля АЭС выйдет на полную мощность и будет поставлять в электросети страны 1000 МВт электроэнергии.

Iran restarts Bushehr nuclear power plant after overhaul-state media#Iran https://t.co/IFQ30D9oq3 — roberto neccia (@neccia1) July 3, 2021

Он подчеркнул, что на следующей неделе из-за высоких температур ожидается рекордное потребление электроэнергии населением страны — до 56 000 МВт, в то время как пиковая мощность электростанций Ирана не превышает 54 000 МВт. По этой причине Машади призвал граждан не использовать энергоресурсы без необходимости и по возможности снижать нагрузку на сети в период с 12 до 18 часов по местному времени.

Атомная электростанция «Бушер» прекратила работу 20 июля для проведения ремонта из-за неисправности одного из генераторов. Через шесть дней представители руководства страны заявили о том, что в течение трех дней АЭС будет вновь введена в строй после устранения всех неисправностей, однако ремонт был закончен только сегодня.

При этом официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг предположения в социальных сетях о возможной диверсии на объекте, заявив, что работа АЭС «Бушер» была остановлена исключительно из-за технической неисправности.