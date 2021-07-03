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Американские СМИ сообщили о подготовке плана эвакуации посольства США в Кабуле

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:58
Армия
Американские СМИ сообщили о подготовке плана эвакуации посольства США в Кабуле
Global Look Press  /  Ahmad Massoud / Xinhua

Вашингтон, 3 июля. Пентагон готовит план экстренной эвакуации посольства США в Кабуле на случай нападения радикалов из движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Белый дом поручил командованию Вооруженными силами США ускорить разработку плана по экстренному вывозу дипломатов и военнослужащих, которые останутся в Афганистане после вывода американских войск.

План действий предназначен для Кабула и разрабатывается на тот случай, если афганские военные не смогут остановить наступательную операцию сил «Талибана» на столицу.

Стоит отметить, что в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Американские войска находятся на территории Афганистана с октября 2001 года. Вывод военного контингента США завершится к 11 сентября 2021 года.

Стоит отметить, что обстановка в Афганистане в последние недели значительно обострилась. Боевики захватили ряд районов, граничащих с Таджикистаном, а также стратегически важный погранпереход «Шерхан-Бандар». Правительственная армия оказывает ожесточенное сопротивление талибам, однако ситуация складывается не в пользу Кабула, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша кабул афганистан
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