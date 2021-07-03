Российские вирусологи развенчали популярный миф о «Спутнике V»

Москва, 3 июля. Вакцина от коронавируса «Спутник V» не способна влиять на геном человека, рассказали ведущие вирусологи из России.

Аденовирус присутствует в ядрах клеток в виде отдельной единицы, которая никак не взаимодействует с ДНК, объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии URA.RU. Мнение коллеги разделил доктор наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов отсутствует часть генома, что отличает их от природных вариантов.

Минздрав России оценил влияние вакцинации на течение коронавирусной инфекции. Прививка защищает человека от тяжелой формы заболевания, предотвращая передачу COVID-19 окружающим. Мутации вируса также не сказываются на эффективности вакцин, отметили эксперты.