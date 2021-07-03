Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 15:46
15:42
Армия
Американский адмирал рассказал о катастрофических последствиях выходки НАТО у Крыма
15:41
Происшествия
Продавец поддельных ковид-справок задержан в Петербурге
15:41
Спорт
РФС организует служебную проверку в отношении оскорбившего теннисистку Хубулова
15:39
Общество
Составлен топ-5 достопримечательностей Анапы
15:38
Общество
Жители Самарской области обратились к президенту по поводу строительства крематория
15:36
Происшествия
Петербуржец нашел мужчину с гематомами на голове на улице города
15:35
Политика
Сергей Цеков заявил о политизации Украиной ситуации с рыбацким судном
15:35
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Индии
15:33
Политика
В Киеве испугались последствий присоединения США к минскому процессу
15:31
Общество
Губернатор Петербурга сообщил о хорошем самочувствии после ревакцинации от COVID-19
Все новости

Российские вирусологи развенчали популярный миф о «Спутнике V»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 14:44
6989
Общество
Российские вирусологи развенчали популярный миф о «Спутнике V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 3 июля. Вакцина от коронавируса «Спутник V» не способна влиять на геном человека, рассказали ведущие вирусологи из России.

Аденовирус присутствует в ядрах клеток в виде отдельной единицы, которая никак не взаимодействует с ДНК, объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии URA.RU. Мнение коллеги разделил доктор наук Сергей Нетесов. Он отметил, что у аденовирусов отсутствует часть генома, что отличает их от природных вариантов.

Минздрав России оценил влияние вакцинации на течение коронавирусной инфекции. Прививка защищает человека от тяжелой формы заболевания, предотвращая передачу COVID-19 окружающим. Мутации вируса также не сказываются на эффективности вакцин, отметили эксперты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские вирусологи развенчали популярный миф о «Спутнике V»
спутник геном миф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru