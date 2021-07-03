Гостевой дом со скандальной хозяйкой закрыли в Анапе

Анапа, 3 июля. В Анапе гостевой дом «Атмосфера» закрыли, после истории со скандальной хозяйкой, которая обматерила постояльцев.

Скандал разгорелся после того, как заселившиеся в номер категории люкс туристы попросили убрать собачью шерсть и песок из номера. На это хозяйка гостиницы отреагировала со всей экспрессией — обматерила девушек и пригрозила, что не вернет деньги, если туристки не станут довольствоваться тем, что есть, и захотят покинуть ее гостевой дом.

В региональном министерстве туризма и курортов Краснодарского края подобное поведение женщины раскритиковали и сообщили о том, что считают его недопустимым. Сотрудница гостиницы уже принесла свои извинения гостям.